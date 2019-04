PSG-Nantes : fini de rire pour Eric Maxim Choupo-Moting !

Une erreur de casting symbolisant des errements de plus en plus récurrents sur le marché des transferts, mais dont on pouvait rire, au club, tant qu’elle n’avait pas de conséquences concrètes. Mais si d’aventure, ce mercredi soir, Kylian Mbappé ne parvenait pas à régler la mire devant le but, à qui pourrait-il s’en remettre ? Si, dans ce cas, Eric Maxim Choupo-Moting cumulait encore les ratés et mettait son équipe dans une fâcheuse situation, louerait-on encore la mentalité et la sympathie de l’attaquant ? Continuerait-on de rire avec bienveillance de sa lenteur et de sa nonchalance, peu en adéquation avec les ambitions d’un club aux 600 millions d’euros de budget annuel ?