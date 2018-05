PSG : Neymar a rencontré Thomas Tuchel, qui a "une mentalité très brésilienne" selon Thiago Silva

Le Süddeutsche Zeitung n’est pas le genre de journal qui véhicule des rumeurs farfelues dans le but d’écouler quelques tirages. Le quotidien le plus lu d’Allemagne est en effet réputé pour son sérieux et ses scoops en matière de football sont relativement rares. Il faut donc considérer avec attention l’information qu’il publie ce lundi, selon laquelle Thomas Tuchel, (plus que) pressenti pour devenir le nouvel entraîneur du PSG, s’est rendu à Paris dimanche soir pour y rencontrer Neymar. L’attaquant brésilien a lui-même exprimé son envie de discuter avec lui. Un désir réciproque.