PSG : Neymar, l'ombre d'un doute avant Dortmund

"On ne peut pas risquer la santé d'un joueur. On a une responsabilité", a indiqué Tuchel, interrogé sur la possibilité de voir quand même le Brésilien fouler la pelouse du Parc des Princes contre Amiens samedi 15 février (17h30). "Je ne sais pas, on doit discuter. On va décider vendredi, le plus tard possible. Si je peux décider seul, il joue toujours mais ce n'est pas possible. On va décider avec tout le monde pour samedi, le club, les médecins et lui. Le risque est trop grand", a-t-il concédé.