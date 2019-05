PSG : Neymar écope de trois matches ferme après son geste d'humeur en Coupe de France

L'attaquant vedette du PSG a été suspendu trois matches ferme et deux avec sursis pour son geste d'humeur contre un spectateur rennais, le 27 avril, après la victoire bretonne en finale de Coupe de France, a fait savoir la Fédération française de football, vendredi 10 mai.





Est-ce à dire que la saison du Brésilien est terminée ? Non. La sanction ne prenant effet qu'au 13 mai, Neymar, 14 buts et 6 passes décisives cette saison, aura encore l'occasion d'étoffer sa feuille de statistiques, samedi 11 mai contre Angers, à l'occasion du déplacement de son club. Il devra toutefois faire une croix sur la réception de Dijon, pour la célébration du titre de champion de France, et le match de clôture, à Reims. Une sanction assortie de deux matches avec sursis, qui vient s'ajouter aux trois matches de suspension dont il a écopé en Ligue des champions.