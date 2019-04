PSG : Neymar et Edinson Cavani ont repris l’entraînement collectif

C’est la lumière au bout du tunnel. Le ballon et les copains, et non plus l’un sans les autres. Un bonheur universel qui demeure même quand, arrivé à l’âge adulte, on gagne des millions pour cela. Jeudi 11 avril, sur la pelouse ensoleillée du Camp des Loges, le centre d’entraînement du PSG à Saint-Germain-en-Laye, Neymar et Edinson Cavani ont ainsi pris part à la séance d’entraînement collectif. Une première depuis de longs mois pour les deux attaquants star.