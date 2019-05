PSG : Neymar a posé un lapin aux trophées UNFP pour passer la soirée avec Rihanna

Mais où était donc Neymar ? Tard dans la nuit de dimanche à lundi, le joueur de la Seleção a publié une photo de lui en compagnie de Rihanna sur son compte Instagram avec la légende suivante : "Reine et femme de pouvoir" et d'un émoji en forme de couronne. Sur le cliché, où n'est en revanche pas mentionné le lieu de leur rencontre, le footballeur parisien, qui n'a jamais caché être un grand fan de "Ri-Ri", et la chanteuse caribéenne apparaissent très complices.