PSG : à peine revenu à Paris, Neymar voudrait évoluer au côté de Cristiano Ronaldo... au Real Madrid

Alors qu'ils ont croisé le fer lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain le 14 février dernier, Cristiano Ronaldo et Neymar Jr pourraient-ils se retrouver sur le même banc ... au Real Madrid ? La presse espagnole en est convaincue depuis déjà plusieurrs semaines. Marca enfonce le clou. Selon l'édition de samedi du journal sportif, Neymar aimerait évoluer avec "CR7". Ce dernier aurait pleinement conscience qu'une arrivée potentielle de "Ney" dans la capitale ibérique améliorerait le niveau de l'équipe coachée par Zinédine Zidane. Par ailleurs, le journal précise que les négociations pour une prolongation de contrat et une revalorisation salariale sont toujours en cours entre le Real Madrid et Ronaldo.