"Casse-toi" : les supporters du PSG ne veulent plus de Neymar

Thomas Tuchel a-t-il compris l'attitude hostile des supporters envers Neymar ? "Oui et non", a répondu l'entraîneur parisien. "J'ai vu sur les smartphones de mes collègues (les chants hostiles du public ndlr), parce que je n'ai pas entendu pendant le match. C'est comme ça maintenant, les émotions sont graves, et toujours vives", a-t-il concédé. "Mais de l'autre côté, il est toujours mon joueur et je vais toujours protéger mes joueurs. Il est dans le vestiaire, il est là. Je peux comprendre que tout le monde n'a pas aimé ce qu'il a dit et a fait. Mais on doit trouver un (juste) niveau pour exprimer notre émotion."





Plus tôt dans la soirée, Tuchel avait confié à Canal+ ses craintes de voir l'ancien Barcelonais partir : "Si on perd Neymar, peut-être que je n'en dormirai pas. Ce n'est pas possible de perdre Ney et de trouver un gars qui fasse les mêmes choses que lui", avait-il expliqué. "C'est peut-être une bonne nouvelle. C'est possible qu'il reste. Mais ce n'est pas fini, on doit être réalistes."