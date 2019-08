PSG : non, Rafaella, la soeur de Neymar, n'a pas insulté les supporters parisiens sur Twitter

Sans chercher à vérifier s'il s'agissait bien de Rafaella derrière ce tweet, la presse européenne a repris le message incendiaire attribué à la soeur de Neymar. Mais c'est surtout en Espagne, où le Paulista suscite les intérêts du Barça et du Real Madrid, que les journaux en ont fait leurs choux gras : AS et Sport ont titré en chœur "La soeur de Neymar aux supporters : "Vous ne gagnerez rien sans lui" tandis que Mundo Deportivo a insisté sur "la dure réplique de Rafaella aux fans du PSG" avant de retirer son article.





Or, il suffit d'effectuer des vérifications d'usage pour se rendre compte que Rafaella Santos n'a jamais rien écrit de pareil. En retraçant le message effacé, plusieurs détails prouvent qu'il ne s'agit pas de l'influenceuse : le compte @RafaellBeckran, depuis désactivé, est un faux. Le vrai compte @Rafaella est certifié par Twitter et elle n'a plus rien posté depuis le 11 novembre 2018. Autre indice : sur l'ensemble de ses publications Twitter et Instagram, le réseau où elle est la plus active, elle écrit en portugais. Or, sur ce message visant les fans du PSG, elle utilise l'anglais. Malgré sa véracité remise en cause, le tweet (avant d'être effacé) a généré des centaines de réponses et une bonne dizaine de reprises dans la presse.