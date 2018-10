PSG-OL (5-0) : Paris lamine Lyon avec un Mbappé supersonique

45'+4





C'EST LA MI-TEMPS AU PARC DES PRINCES !!! Du spectacle, deux rouges et un but. À la pause, le PSG mène 1-0. C'est pourtant Lyon qui a dominé et s'est montré le plus dangereux. Kimpembe et Tousart ont été expulsés. Fekir et Rafael sont sortis sur blessure.