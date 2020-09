PSG-OM (0-1) : les Marseillais arrachent un Classique chaotique

La saison passée, l'Olympique de Marseille s'était rendu au Parc des Princes avec l'ambition de presser le PSG dans son camp et de jouer l'attaque. Résultat : 4-0 pour les Parisiens. Alors, cette année, l'entraîneur phocéen, André Villas-Boas, après avoir longuement consulté les cadres de son vestiaire dans les jours précédents, a opté pour la stratégie radicalement inverse, n'alignant même pas d'avant-centre, au moment d'aborder ce nouveau classique, comptant pour la 3e journée de la Ligue 1 2020-21. Résultat : 0-1, et une première victoire olympienne à Paris depuis plus de dix ans, sur un but de Florian Thauvin.

Un match anarchique, où l'on a compté plus de coups et d'erreurs d'arbitrage que de passes et de tirs au but, et à l'issue duquel cinq cartons rouges ont été distribués dans les arrêts de jeu !