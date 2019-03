PSG-OM : Mario Balotelli, Marseillais pur jus ?

Non, si l’ex-Niçois, débarqué durant le dernier mercato hivernal au bout d’un feuilleton de plus de six mois, s’est mis facilement l’exigeant public marseillais dans sa poche, y compris les supporters les plus méfiants, c’est parce qu’il a saisi ce qui fait l’essence de l’identité phocéenne. À savoir un mélange d’excès dans la passion et de singularité développée pour se différencier du reste du monde, par fierté, par légèreté et, disons-le, dans le but spécifique d’attirer l’attention.