PSG-OM : à Paris, quand Neymar n’est pas là, Angel Di Maria danse (avec le ballon)

LIGUE 1 – Longtemps dans l’ombre de Neymar, Angel Di Maria s’est émancipé ces dernières semaines. Au point de représenter, avant le Classique de dimanche soir face à l’OM, le principal atout offensif parisien du moment. Un atout qui s’épanouit d’autant plus en l’absence du Brésilien.

L’immense cacophonie estivale autour d’un possible départ de Neymar a au moins permis de fédérer sur un point, faisant plus ou moins l’unanimité, au-delà d’une rancune chez certains supporters parisiens : "Le PSG est plus fort avec lui que sans lui", comme vient de le répéter, depuis le Brésil, Maxwell, ex-dirigeant du club reconverti cet été dans un rôle d’ambassadeur. Une évidence ? Pas si l’on regarde ce qu’il se passe en l’absence de l’attaquant star, à savoir une émancipation étincelante d’Angel Di Maria. Cela tombe, en l’occurrence, plutôt bien en vue du toujours attendu Classique de dimanche face à l’OM : l’Argentin sera là, pas le Brésilien, qui soigne actuellement une blessure à une cuisse.

Certains pourraient alors rétorquer qu’il ne s’agit que d’un phénomène ponctuel... Sauf que, si l’on étend les statistiques jusqu’à l’arrivée de Neymar à Paris, à l’été 2017, la tendance se confirme. Et pas qu’un peu. En effet, depuis lors, quand le Brésilien n’est là, ce qui arrive assez souvent (il a manqué exactement autant de matchs qu’il en a joué sous le maillot du PSG), Di Maria tire plus souvent (4 fois par match en moyenne contre 3,7 avec la star), cadre plus souvent (1,8 contre 1,5), dribble plus souvent (5,1 contre 3), touche plus de ballons (72,8 contre 68,8), distille plus de passes décisives (16 contre 14) et marque quasiment deux fois plus (30 contre 17) !