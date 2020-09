PSG-OM : des sanctions exemplaires contre Alvaro Gonzalez et Neymar ?

Accusé par "Ney" de l'avoir traité de "mono" ("singe" en espagnol), Alvaro Gonzalez risque gros. Les premières images semblaient l'affranchir. Mais de nouvelles analyses semblent finalement attester de la culpabilité du joueur de l'OM. Selon des spécialistes en lecture labiale, sollicités par Globoesporte et Le Parisien ces derniers jours, le défenseur espagnol a bien proféré une insulte raciste à destination du numéro 10 du PSG. Ils s'accordent tous, images à l'appui, sur le fait qu' il a prononcé le mot "singe" . "Il n'y a aucun doute, le message est clair", a indiqué Francisco Miguel Mendoza Vela, expert au centre d'attention personnalisée en psychologie et en éducation (Cappe) de Madrid, dans les colonnes du quotidien francilien.

Alvaro a-t-il traité Neymar de "fils de p... de singe" ? Le Brésilien a-t-il répliqué avec des propos homophobes à l'encontre de l'Espagnol ? C'est ce que va devoir déterminer la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Ce mercredi 30 septembre, en début de soirée, l'instance de la Ligue va statuer sur le sort des deux joueurs, accusés d'avoir échangé des paroles injurieuses lors du houleux PSG-OM (0-1) le 13 septembre dernier. L'affaire avait été placée en instruction, trois jours plus tard, le temps de "disposer d'éléments tangibles" pour investiguer. La LFP va, sauf improbable report, rendre son verdict final, après sa réunion par visioconférence, dans ce feuilleton médiatique qui a relégué le sportif au second plan.

Après les événements calamiteux survenus pendant le "Classique", deux salves de sanctions ont déjà été prononcées par la Commission de discipline de la LFP : la première a concerné les Marseillais Jordan Amavi (3 matchs) et Dario Benedetto (1 match), et les Parisiens Layvin Kurzawa (6 matchs), Leandro Paredes (2 matchs ferme plus un avec sursis) ainsi que Neymar, déjà (2 matchs ferme plus un avec sursis). La seconde a épinglé Angel Di Maria, suspendu quatre matchs, pour un crachat en direction d'Alvaro Gonzalez. Cette fois-ci, les sanctions pourraient être encore plus lourdes pour Alvaro et Neymar.