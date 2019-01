Quelles tendances pour ce mercato d'hiver ? On a pris la température avec un agent

LCI : Parmi les joueurs que vous représentez, certains ont-ils été approchés par des clubs anglais ?

Yvan LE MÉE : Jean-Pierre Nsamé, qui joue aux Young Boys de Berne, est suivi par des équipes anglaises. On se tâte aujourd'hui entre les Boys, où il n'est pas complètement titulaire, et un départ cet hiver. Évidemment, s'il y a une offre intéressante d'un club de Premier League, vous y réfléchissez. Tous les joueurs rêvent d'y aller. C'est la destination numéro un. Quand vous mettez un pied là-bas, et que vous êtes bon, vous y restez. Les Anglais ont besoin de voir les joueurs sur place. Il vaut mieux jouer une saison à Huddersfield et être vu pour aller jouer ensuite à Arsenal que de refuser la Premier League. Je fais souvent le parallèle avec la NBA, l'important c'est d'y rentrer et après vous pouvez aller dans les grosses franchises.