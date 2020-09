PSG-OM : une enquête ouverte après les accusations de racisme envers Neymar

La Ligue de football professionnel a livré son verdict. Trois jours après le Clasico électrique entre le PSG et l'OM, la commission de discipline a sanctionné ce mercredi soir les cinq joueurs qui avaient écopé d'un carton rouge en fin de rencontre. Et donne rendez-vous à plus tard concernant les insultes racistes présumées envers Neymar.

Joueur le plus sanctionné : le défenseur parisien Layvin Kurzawa, qui a écopé de la suspension la plus longue, six matches, pour son coup de pied au Marseillais Jordan Amavi, qui sera lui éloigné des terrains trois matches. L'attaquant star du Paris SG Neymar, lui, a écopé d'une suspension de deux matches ferme, plus un avec sursisg. Le milieu du PSG Leandro Paredes et son compatriote argentin de l'OM Dario Benedetto ont été respectivement suspendus pour trois matches dont deux ferme et un ferme.