Amoindri par le Covid-19, quel PSG face à Lens et Marseille ?

INTERROGATIONS - A moins d'une semaine de son premier match de la saison en Ligue 1 face au RC Lens, et à dix jours du Classico face à l'OM, le Paris Saint-Germain fait face à une multiplication des cas de Covid-19 dans son effectif. Il compte ainsi six joueurs contaminés, dont Neymar Jr, Angel Di Maria et Mauro Icardi. Quelle équipe pourra aligner Thomas Tuchel ?

Et de six. Après l’annonce mercredi de trois cas positifs au Covid-19 au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain, à savoir Leandro Paredes, Neymar Jr et Angel Di Maria, le club parisien a confirmé jeudi soir trois nouveaux cas parmi ses joueurs. Il s’agirait de Marquinhos, Mauro Icardi et Keylor Navas. Le champion de France en titre pourra néanmoins prendre part aux prochaines rencontres de Ligue 1, la Ligue de football professionnel (LFP) ayant décidé d’alléger son protocole sanitaire. En effet, une équipe peut désormais participer à une rencontre de championnat "tant que vingt joueurs (dont un gardien) sur un effectif de trente joueurs seront testés négatifs". Pour autant, le PSG s’avancera privé de six membres importants de son effectif pour le déplacement à Lens, jeudi prochain, mais aussi pour la réception de Marseille le 13 septembre prochain, les six joueurs positifs ne pouvant reprendre l’entraînement qu’à partir du 14 septembre.

Areola dans les cages ?

Mais avec quel onze de départ devra composer Thomas Tuchel ? Amputé de son dernier rempart Keylor Navas, particulièrement précieux lors du "Final 8" de la Ligue des champions le mois dernier, l’entraîneur allemand aura le choix entre Alphonse Areola, de retour de prêt du Real Madrid, et Marcin Bulka, ne comptant qu’une seule apparition en Ligue 1, datant du 30 août 2019 face à Metz (2-0). Entre les deux, le coach du PSG devrait sans doute miser sur l’expérience de l’international français pour garder les cages parisiennes durant ces deux rencontres. A moins que Sergio Rico, dont le retour sous la forme d'un transfert définitif est annoncé tout proche par Marca, ne soit enregistré à temps et opérationnel pour suppléer Navas.

Une charnière Kimpembe-Kehrer ?

En défense, le forfait de Marquinhos, testé positif, vient s’ajouter au départ du Brésilien Thiago Silva, fraîchement débarqué à Chelsea. En conséquence, la charnière centrale des Rouge et Bleu pourrait être composée Presnel Kimpembe, titulaire habituel au poste, et de Thilo Kehrer, utilisé au poste d’arrière droit lors du "Final 8", sauf si Thomas Tuchel décide d’aligner une charnière 100% gauchers avec Kimpembe et Abdou Diallo, dont l’état de forme pose question. Juan Bernat devrait tenir son rang dans le couloir gauche quand Colin Dagba et Layvin Kurzawa seront en concurrence à droite.

Mbappé seul rescapé du trident offensif

Au milieu de terrain, Marco Verratti et Ander Herrera, testés négatifs malgré leur escapade à Ibiza avec les contaminés, pourraient tenir leurs places, accompagnés d’Idrissa Gueye, relégué sur le banc pour le dernier carré de la Ligue des champions. En attaque, c’est l’hécatombe. Sur les trois stars offensives titulaires, seul Kylian Mbappé est opérationnel pour jouer. Ainsi, l’international français devrait débuter en pointe, quand Julian Draxler et Pablo Sarabia devraient remplacer Neymar Jr et Mauro Icardi dans le trident.

Alors que de nombreux joueurs vont revenir éprouvés de la trêve internationale, nul doute que le Paris Saint-Germain se serait bien passé de ces six cas de Covid-19 pour débuter sa saison 2020-2021 et aller de l'avant après le revers douloureux enregistré en finale de Ligue des champions le 23 août dernier à Lisbonne face au Bayern Munich (1-0).

Allan DELAMOTTE