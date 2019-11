Pour son père, Edinson Cavani ne "gagnera jamais la C1" avec le PSG

Plus les semaines passent, et plus la perspective de voir Edinson Cavani quitter le Paris Saint-Germain en juin prochain devient probable. Cet été, le buteur uruguayen - dont le contrat arrive à échéance à la fin de la saison - a vu émerger un concurrent de poids en attaque en la personne de Mauro Icardi, en provenance de l'Inter Milan.

Dès son arrivée, l'attaquant argentin s'est illustré par sa froideur et son réalisme devant la cage, collectionnant les buts (10 en 12 matchs toutes compétitions confondues), pour définitivement s'installer à la pointe de l'attaque parisienne, reléguant de fait Cavani sur le banc de touche.