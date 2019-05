PSG : procédure ouverte contre Neymar après son altercation, Mbappé suspendu deux matchs

La finale de Coupe de France contre le Stade rennais a laissé des traces du côté du Paris Saint-Germain. Outre la défaite aux tirs au but (2-2 ; 6-5 t.a.b.), et ce après avoir mené 2-0, le club parisien est confronté à deux problèmes disciplinaires concernant deux de ses joueurs phares, Kylian Mbappé et Neymar Jr.. Coupable d'un geste très dangereux - une semelle au genou - à l'encontre de Damien Da Silva lors des prolongations, l'international français a écopé d'un carton rouge direct, quittant ses partenaires avant la fin de la rencontre.





Ce vendredi, la commission fédérale de discipline de la Fédération française de football (FFF) a appliqué le barème standard, soit 3 matches de suspension ferme. En ayant déjà purgé un face à Montpellier en championnat (défaite 3-2), le natif de Bondy manquera donc encore les matches de championnat contre Nice samedi, puis le déplacement à Angers le 11 mai. Il sera en revanche présent pour les deux dernières rencontres du PSG de la saison, dont la réception de Dijon au Parc des Princes le 18 mai, lors de laquelle les Rouge et Bleu ont prévu de présenter à leurs supporters le trophée de champion de France.