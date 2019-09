PSG-Real Madrid (3-0) : la presse espagnole se déchaîne, le reste de l’Europe ironise

REVUE DE PRESSE – C’est peu dire que l’humiliation (3-0) infligée au Real Madrid par le PSG, mercredi soir en ouverture de la Ligue des champions, n’est pas passée inaperçue. Tour des médias de France et d’Europe.

De l’autre côté des Pyrénées, forcément, c’est une autre ambiance. En particulier du côté de Madrid et de ses deux grands quotidiens sportifs. "Le Real n’ira pas loin comme ça", s’alarme Marca, tandis que AS a réduit son titre de Une au terrible essentiel : "Sans âme". En pages intérieures, un éditorialiste de Marca s’inquiète même plutôt franchement de l’inversion du rapport de forces entre les deux clubs, en soulignant les absences dans les rangs parisiens : "Si Sarabia, Di Maria et Icardi font mal au Real Madrid à ce point, imaginez ce que pourraient lui faire Neymar, Mbappé et Cavani."