PSG : selon Lionel Messi, Neymar Jr a "très envie de revenir" au FC Barcelone

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol Mundo Deportivo , paru ce jeudi, l'icône du football mondial Lionel Messi a assuré que Neymar avait "très envie de revenir" au Barça. "Il a toujours montré qu'il était désolé d'être parti", a déclaré le sextuple Ballon d'or, qui a évolué aux côtés de "Ney" entre 2013 et 2017. "Je l'ai dit plusieurs fois, Ney est l'un des meilleurs joueurs du monde, et j'aimerais qu'il revienne", a-t-il poursuivi.

"A moi aussi (comme pour les supporters), cela a fait mal sur le moment. Nous avons essayé de le retenir. Mais au bout du compte, joueurs comme socios, nous voulons tous gagner et avoir les meilleurs joueurs. Neymar est l'un des meilleurs et il nous apportait beaucoup sur le terrain", a expliqué Messi, qui en a profité pour assurer qu'il voulait rester au FC Barcelone : "C'est mon intention, de continuer dans ce club. Je veux gagner une autre Ligue des champions, je veux gagner d'autres Ligas, et cela a toujours été mon souhait."

La "Pulga" a également vanté les qualités de l'actuel joueur du PSG : "Il joue à un très haut niveau. C'est un joueur différent, capable de créer des déséquilibres, fort dans les un-contre-un, et pour marquer." Avant de revenir sur l'épisode rocambolesque du départ du Brésilien vers la France à l'été 2017, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire du football, pour un montant de 222 millions d'euros.

"J'ai toujours eu la possibilité (de partir), pas seulement en raison de ma clause libératoire. A de nombreuses reprises, il y a eu beaucoup de clubs intéressés prêts à la payer, mais à aucun moment, je n'ai voulu partir, et aujourd'hui, c'est pareil. Je le répète. Si le club souhaite que je reste, il n'y a pas de problème", a martelé Messi, avant de revenir sur son clash avec le directeur sportif du Barça, Eric Abidal, qui accusait les joueurs d'avoir eu la peau de l'ancien entraîneur Ernesto Valverde.

"Je me sentais attaqué, je sentais qu’il attaquait les joueurs. Trop de choses sont dites à propos du vestiaire, comme s’il conduisait tout, met et enlève des entraîneurs, amène des joueurs et surtout de moi. (...) Ses propos m'ont fait mal parce qu'il a attaqué le vestiaire, et aussi au niveau personnel. Je ne pouvais pas laisser le directeur sportif m'attaquer de cette sorte", a-t-il dit.