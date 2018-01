"Mets ton casque et amuse-toi, mon fils", le conseil du père de Neymar sur Instagram

Comme toujours, Neymar peut compter sur le soutien de son clan. Encore plus quand quelque chose le chagrine. Sifflé par une partie du Parc des Princes, malgré son quadruplé et ses deux passes décisives face à Dijon (8-0) mercredi, pour ne pas avoir laissé à Cavani le penalty qui aurait pu lui permettre de battre le record de buts sous le maillot parisien, le Brésilien a quitté la pelouse précipitamment au coup de sifflet final, vexé par le traitement qui lui a été réservé.



Sur Instagram, Neymar Sr, le père du numéro 10 du PSG, s'est adressé directement à sa progéniture. "Dieu sait. Dieu sait comment tout cela a commencé et tout ce qui s'est passé pour en arriver jusque-là. Cela en valait la peine. Nous, ta famille, tes amis, nous écoutons tout ce qui se dit. Les applaudissements et même les huées. Nous t'avons vu grandir en allant toujours de l'avant et en gardant la tête haute", a-t-il écrit. "Alors mets un casque sur tes oreilles et sois heureux. Amuse-toi".