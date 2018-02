REVIVEZ - PSG-Strasbourg : Paris se rassure après la défaite madrilène

Malgré une réduction du score de Bahoken après l'heure de jeu (67'), les Parisiens ont enfoncé le clou par Cavani, qui conclut d'un piquet après un service sublime de Pastore (73'). Moins de dix minutes après, l'Uruguayen s'offre un doublé avec un sublime lob sur un beau service de Neymar Jr (79'), pour clôre le spectacle. En Ligue 1, les Parisiens enchaînent quatre succès d'affilée, après les succès face à Montpellier (4-0), Lille (0-3) et Toulouse (0-1) et comptent douze points d'avance sur le dauphin Monaco, large vainqueur de Dijon vendredi (4-0).





Interrogé au sortir de la rencontre, Lassana Diarra, titularisé au poste de sentinelle, s'est voulu rassurant après ce succès, le treizième consécutif à domicile en Ligue 1, un record pour le club. "Il fallait évacuer le précédent match le plus tôt possible. (...) Cela nous tenait à cœur de gagner, de revenir dans une dynamique de victoires. On gagne ensemble, on perd ensemble" a ainsi déclaré le milieu de terrain français. Une devise que les Parisiens devraient garder dans un coin de la tête avant le match retour de Ligue des champions face au Real Madrid, le 6 mars prochain, pour espérer à une qualification pour le tour suivant.