PSG : Comment Thomas Tuchel aurait convaincu Neymar de rester une saison de plus

Lors de son premier rendez-vous avec la presse, le technicien allemand avait d'ailleurs évoqué cette entrevue avec le numéro 10 parisien : "C’était un très bon rendez-vous. C’est un artiste, un joueur exceptionnel, l’un des meilleurs joueurs au monde. Il n’a pas besoin de traitement spécial. Si on trouve une structure autour de lui sur le terrain, on aura un joueur clé pour nous faire gagner. J’ai beaucoup d’admiration. J’ai rencontré une personne très gaie et sympathique. On a parlé de tactique et de football. J’ai vu un sourire sur son visage. Il faut essayer de créer une structure pour qu’il puisse s’exprimer parfaitement."





Parti au Brésil pour préparer activement le Mondial 2018, qui se disputera le mois prochain en Russie, Neymar a connu une saison contrastée pour sa première année à Paris. Malgré un titre de meilleur joueur du championnat de France grâce à ses 19 buts et 13 passes décisives en 20 matchs de Ligue 1, le joueur formé à Santos a vu sa saison stoppée par une blessure contractée à la cheville droite fin février, manquant ainsi le match retour crucial contre le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des champions.