Thomas Tuchel au PSG : les présentations sont faites

"Les petites choses sont en fait les plus grosses, les plus importantes, dans tous les grands clubs. J’ai les plus hautes ambitions pour ce club, nous devons élever notre niveau en permanence, mais d’abord créer un certain état d’esprit. Quand les joueurs l’auront, qu’on aura créé une structure et mis en place un jeu offensif, si on crée tout ça, l’équipe pourra progresser et à la fin atteindre nos objectifs. Mais d’abord, il faut commencer par travailler sur les détails, c’est ma conviction."