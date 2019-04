PSG : Véronique Rabiot "remercie Hatem Ben Arfa" et tacle Nasser Al-Khelaïfi

Des déclarations qui, comme on peut s'en douter, on touché Véronique Rabiot, mère et conseillère de son fils, Adrien, placardisé au même titre que Hatem Ben Arfa. Rabiot, en conflit avec le PSG où il ne souhaite pas prolonger son contrat qui arrive à expiration cet été, a été mis à pied par son club en mars dernier pour être sorti en boîte de nuit le soir de l'élimination du PSG en 8es de finale de Ligue des champions. Ben Arfa, lui, avait vécu une situation similaire au PSG (2016-2018) pendant plus d'un an.





Auprès de l'AFP, Véronique Rabiot a reercié Hatem Ben Arfa pour "sa déclaration et son soutien". "Le président (Nasser Al-Khelaïfi) a pris une décision totalement injuste, tout le monde le sait. Et en faisant cela, il a instillé un poison dans son équipe, qui a fait son oeuvre ces cinq derniers mois. Il a lui-même morcelé son équipe parce qu'il a oublié la dimension humaine, justement", a fustigé la conseillère.





"Quand vous prenez des décisions dans la vie, cela a des conséquences à court terme, moyen terme et long terme. Ne pas comprendre cela quand on est président, ce n'est pas connaître le football et les footballeurs. Et avant tout, ne pas connaître les hommes", a-t-elle ajouté.