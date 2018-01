PSG : voici la vraie raison pour laquelle Neymar a quitté le Barça (et c'est Dani Alves qui le dit)

Au sujet de sa propre venue à Paris, Dani Alves a dit ceci : "Je suis quelqu'un qui n'aime pas la facilité, qui recherche les défis. La perspective de changer l'histoire de ce club me donne beaucoup d'adrénaline, et c'est pour ça que je suis venu, tout en sachant que cela me permettrait aussi de vivre dans une grande ville et un club très ambitieux. J'ai déjà vécu cette situation à Barcelone, à mon arrivée, quand le club était dans une période de transition, et à la fin, je me suis retrouvé à jouer dans la meilleure équipe du Barça de l'histoire. Je veux gagner ici pour aider le club à changer son destin."





Il n’a rien dit, en revanche, sur les rumeurs envoyant Neymar au Real Madrid dès l’été prochain.