PSG : voici le nouveau maillot domicile pour la saison prochaine

A l'intérieur du maillot, le fameux slogan "Ici c'est Paris" est inscrit alors que le short est "entièrement bleu" et les chaussettes "reprennent les 3 couleurs emblématiques du club tout en apportant une touche vintage qui vient parfaire la tenue domicile 2018-2019." "Cela fait plusieurs années que je suis au club et à chaque fois que j’entre dans le vestiaire, que je découvre le maillot avec mon nom, c’est toujours une grande fierté ! Quand je sors sur la pelouse, je sens la force des supporters. Ils sont une force en plus et te pousse à te dépasser !" a réagi le milieu de terrain Marco Verratti sur le site officiel du club.