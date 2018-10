Qu’est-ce qui cloche exactement à l’OM ?

L’ex-milieu de la Roma, du reste, peine à justifier, pour l’heure, les 28 millions d’euros dépensés pour lui. Bien sûr, il est encore en train de s’adapter, mais l’OM a un besoin urgent de sérénité au milieu, et sa recrue phare de l’été est trop lente et fébrile pour la lui offrir. Les deux autres recrues, le défenseur croate Caleta-Car et l’ailier serbe Radonjic, connaissent d’ailleurs le même retard à l’allumage. Et jeudi soir, le pourtant très diplomate Rudi Garcia n’a plus caché son impatience les concernant : "On répète souvent les mêmes erreurs, ça devient embêtant. Il faut continuer à montrer à ceux qui sont arrivés, Duje (Caleta-Car) et Nemanja (Radonjic), qu'il y a des choses à apprendre vite. On paye un peu leurs arrivées tardives." Ambiance...