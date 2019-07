Qualification de l'Algérie en finale de la CAN 2019: après l'euphorie... la violence ?

L'Algérie se qualifie en finale de la CAN 2019 grâce à un but arraché dans les dernières secondes le 14 juillet 2019. Évidemment, les milliers de supporters répartis dans plusieurs grandes villes du pays ont célébré cette qualification attendue depuis près d'une trentaine d'années. Seulement, l'euphorie a laissé place aux débordements tant redoutés. Le bilan fait état d'une cinquantaine d'interpellations, des policiers légèrement blessés et plusieurs voitures incendiées.



