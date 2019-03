Avant France-Islande : aux origines du "clapping" des Vikings (que les Bleus leur ont piqué)

De quoi crier au vulgaire plagiat, hurler à l'appropriation culturelle ?... Pas du tout."Ça ne nous dérange pas du tout", assure Styrmir Gíslason. "En fait, je trouve même ça plutôt cool. Ça montre que les gens ont vraiment aimé ce que nous avons fait pendant l’Euro. C’est juste un honneur pour nous", souligne-t-il, rappelant, rieur, que "l’original vaut toujours mieux que la copie".





Honnêteté oblige, le chef de file de Tólfan rappelle toutefois, comme il l’avait déjà fait en 2016 auprès du quotidien danois Jyllands Posten, que les Islandais ne sont pas directement à l’origine de cette célébration (qui serait, en fait, née du côté de la Grèce et la Turquie au début des années 2000, ndlr). "Désolé de tuer la légende, mais, en réalité, c’est une variante de quelque chose qu’on avait vu dans un match de handball polonais. On l’a repris, changé, et on a créé un truc encore plus grand."