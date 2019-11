Pourquoi il ne faut pas galvauder le dernier match de l'équipe de France en Albanie

Avant même de fouler la pelouse du Stade de France jeudi 14 novembre face à la Moldavie, les Bleus de Didier Deschamps ont eu la joie d’apprendre leur qualification pour l’Euro 2020, qui se déroulera dans douze pays différents du 12 juin au 12 juillet prochain. Après s’être fait peur en début de rencontre en encaissant un but moldave dans les dix premières minutes, sur une erreur du Barcelonais Clément Lenglet (9’), les champions du monde tricolores ont relevé la tête pour finalement s’imposer grâce à des buts de Raphaël Varane (35’) et Olivier Giroud (79’).

Une première place qui va s’avérer précieuse au moment du tirage au sort des groupes de l’Euro 2020 le 30 novembre prochain à Bucarest. Dans ce tirage, les six meilleurs premiers seront têtes de série quand les quatre autres seront dans le chapeau 2. En figurant dans le chapeau 1, les Bleus s'éviteraient des gros bonnets comme l’Ukraine, l’Angleterre, la Belgique, l’Italie et l’Espagne. Mais s'exposeraient à rencontrer les Pays-Bas, la Pologne, l’Irlande ou encore la Croatie, leur adversaire en finale du Mondial (4-2).

Si la France figure pour le moment parmi ces six meilleurs premiers avec 16 points et un dernier match à disputer, elle pourrait être devancée par la Pologne et les Pays-Bas, qui comptent respectivement 13 et 15 points et deux rencontres à disputer. D'un point de vue sportif, malgré un large succès au stade de France le 7 septembre dernier (4-1), les Bleus ont déjà chuté en terre albanaise le 13 juin 2015 lors d'un match amical (1-0) et devront donc se méfier des hommes d'Edoardo Reja.