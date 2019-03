Moldavie-France : immigration, trafic de poulets et motifs d’espoir... État des lieux du football moldave

On parle d’un renouveau actuel du football moldave, est-ce avéré ?

Disons qu’on voit de plus en plus de jeunes Moldaves dans les clubs occidentaux. Depuis l’arrivée d’Ionita au Hellas Vérone puis à Cagliari, plusieurs agents effectuent un travail de fond avec des clubs italiens pour amener des jeunes joueurs là-bas. Il y a aussi Vitalie Damascan, le plus connu, qui évolue au Torino. Je peux citer, en outre, Daniel Dumbraveanu, âgé de 17 ans, qui est dans les équipes de jeunes du Genoa. Sinon, généralement, les Moldaves s’exportent plutôt dans les pays de l’Est, en Russie ou en Roumanie. En Europe de l’Ouest, c’est un phénomène récent.





Il y a donc de quoi nourrir des espoirs pour l’avenir ?

Oui, on peut imaginer que, dans quelques années, la Moldavie sera plus forte qu’elle ne l’a jamais été. Être formé dans un championnat de haut niveau, ça change forcément de la formation moldave, même si elle n’est pas mauvaise en soi. Surtout qu’il y a une diaspora, la Moldavie étant un pays de forte immigration. On estime qu’un tiers de la population travaille à l’étranger. Donc, la deuxième génération, c’est-à-dire les enfants des parents ayant émigré dans des pays d’Europe de l’Ouest, intègre des centres de formation sur place. Si ensuite ils acceptent de jouer pour la Moldavie, c’est un vrai motif d’espoir. Déjà, en regardant les listes actuelles des Espoirs ou des moins de 17 ans moldaves, on constate que chaque fois, on a six ou sept joueurs qui évoluent dans des équipes de jeunes d’Europe de l’Ouest.





Pour finir, avec cet Euro 2020 élargi à 24 équipes, la Moldavie nourrit-elle des ambitions concrètes de se qualifier pour un grand tournoi international ?

Je crois que la Moldavie en est encore assez loin. La meilleure chance est passée, c’était via la Ligue des nations. Parce qu’il y moins de matchs à jouer pour obtenir un billet pour la phase finale. Là, dans ce groupe H, même la 2e place (directement qualificative pour la première fois, ndlr) est encore un rêve. C’est plus déséquilibré que dans les campagnes précédentes. Il faudrait une Islande affaiblie, une Turquie affaiblie, et même une Albanie affaiblie, pour qu’une Moldavie au top niveau puisse éventuellement embêter les autres... Non, la Moldavie sort tout juste d’une trop longue et grosse période de mauvais résultats pour y prétendre.