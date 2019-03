Qualifications pour l'Euro 2020 : tout ce qu’il faut savoir sur le match France-Islande de ce lundi soir

Une scène a attiré l’attention durant Moldavie-France : une (petite) engueulade entre Blaise Matuidi et Kylian Mbappé, le second reprochant au premier d’avoir frappé (à côté) plutôt que de lui passer le ballon, et le premier recadrant ensuite le second. Plus largement, l’attaquant parisien a plusieurs fois, durant cette rencontre, montré son agacement de ne pas être correctement servi, ce qui n’aurait pas plu à ses coéquipiers, selon certaines indiscrétions...





"Rien à signaler de mon côté. Il n'y a rien qui m'a déplu chez Kylian, que ce soit dans les intentions ou la détermination", a déminé le sélectionneur lundi, en écho à son capitaine, Hugo Lloris, selon lequel "Kylian a du respect vis-à-vis de ses partenaires. Il est très ambitieux et il ne le cache pas, mais je pense qu'il a toujours respecté les règles de vie". La relation du jeune homme avec ses partenaires d’attaque sera, quoi qu’il en soit, particulièrement scrutée ce lundi...