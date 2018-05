"Quand deux équipes se rencontrent, il ne faut pas chercher dans le palmarès" : Tapie croit en l'OM pour la finale

Dans le jargon footballistique, l'idée que "sur un match tout est possible" demeure très souvent avancée. Une thèse à laquelle adhère largement l'ancien député européen (1994-1997). "Quand deux équipes se rencontrent, il ne faut pas chercher dans le palmarès" a-t-il indiqué. "Après, il y a la réalité du match [...]. J'étais plus fort en 1991 (ndlr : défaite face à Belgrade) et puis j’ai perdu [...], j’étais moins fort que Milan en 93, on les a battus en finale", a-t-il rappelé, en référence aux deux seules finales de la Ligue des champions disputées par les Olympiens.





"Ils vont entrer sur le terrain avec une autre envie que l'Atlético de Madrid", a aussi assuré Tapie indiquant que la clé du succès est de jouer "décontracté mais concentré".