"Une équipe qui attaque, qui attaque..." : pourquoi Thomas Tuchel se méfie du caractère offensif de l'Atalanta ?

Avec 85 buts inscrits en 31 rencontres, la "Dea" (la "déesse"), surnom de l'actuel troisième du Championnat italien, est de loin la meilleure attaque de Serie A. Même la Juventus Turin, proche d'empocher un neuvième "Scudetto" consécutif, n'a pas pu tenir le rythme. Avec 65 réalisations, les adversaires de Lyon en Ligue des champions ont inscrit 20 buts de moins. La Lazio (67 buts) et l'Inter Milan (65), qui entourent l'Atalanta au classement, n'ont pas non plus tenu la cadence imposée par l'attaque bergamasque, et ses 2,7 buts par match en moyenne.

L'attaque du PSG n'est toutefois pas en reste. Avec 75 buts inscrits en 27 rencontres de Ligue 1, avant son arrêt définitif, Neymar, Mbappé & co affichent un rythme aussi effréné que leurs adversaires européens, avec une moyenne de plus de 2,7 buts par match également.