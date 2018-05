Que va faire Zinédine Zidane ?

Après avoir été l'un des héros de l'épopée des Bleus, il y a vingt ans, Zidane est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs du monde. En effet, en deux ans et demi, "Zizou" a gagné trois Ligues des champions, un championnat d'Espagne et a réussi à rester invaincu en quarante matchs. Alors, que va-t-il faire ? Rêve-t-il du poste de sélectionneur de l'équipe de France ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.