Qui est Emiliano Sala, l'ex-buteur de Nantes disparu à bord d'un avion au-dessus de la Manche ?

En seulement 19 matchs de championnat, le buteur sud-américain fait trembler les filets à 12 reprises, égalant son record dans l’élite et s’invitant parmi les meilleurs finisseurs de l’élite, en compagnie de Kylian Mbappé, Nicolas Pépé ou encore Neymar Jr. Pas forcément rapide, pas forcément technique, Sala ne tient pas tellement de l’attaquant moderne par excellence, mais compense ses faiblesses par une débauche d’énergie impressionnante et une finition de plus en plus au point.

"Je cours beaucoup. On peut penser que, du coup, je suis moins lucide devant le but, mais c'est mon jeu. Je me sens bien si je cours, si je touche beaucoup de ballons", expliquait le principal intéressé en 2015. "Évidemment, en tant qu'attaquant, j'attends le but avec impatience. Mais ça ne me perturbe pas mentalement. Dans ma carrière, j'ai déjà marqué pas mal de buts, je sais le faire."