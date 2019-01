Qui est Jean-Clair Todibo, la nouvelle recrue française du FC Barcelone ?

Décidément, le FC Barcelone aime beaucoup la France et son réservoir de talents. Alors qu'il dispose déjà de trois talents tricolores avec Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé, et que la venue du Parisien Adrien Rabiot semble ficelée pour l'été prochain, le club catalan a officialisé, ce mardi, l'arrivée, d'une grande promesse du football tricolore, le Toulousain Jean-Clair Todibo, âgé d'à peine 19 ans et détenteur de deux sélections en équipe de France Espoirs. Le défenseur central, en fin de contrat en juin prochain, s'engagera libre avec le FCB, à compter du 1er juillet prochain.





Sur Twitter, le jeune joueur s'est réjoui de cette nouvelle étape dans sa carrière : "Je suis très heureux de m'être engagé avec le FC Barcelone à partir de juillet 2019. C'est plus qu'un club et je les remercie de leur confiance. Ce sera une nouvelle étape dans ma jeune carrière et je mettrai toute ma détermination pour y réussir de grandes choses." Le "Pitchoun" va finir la saison de Ligue 1 avec son club formateur : "En attendant, je reste un joueur du Toulouse FC et je suis disponible pour aider mes partenaires tant que je reste sous contrat. Le Tef m'a permis de grandir et de découvrir la Ligue 1 et je leur serai éternellement reconnaissant. Merci."