Qui est Mohamed Salah, le "Messi égyptien" ?

Il est le premier Egyptien à remporter ce trophée depuis Mahmoud al Khatib en 1983. Lui, c'est Mohamed Salah, milieu offensif de Liverpool. Jeudi 4 janvier, le footballeur de 25 ans, auteur de 17 buts en Premier League, a reçu à Accra le Ballon d'Or africain 2017, remis au meilleur joueur du continent, devant son coéquipier des Reds, le Sénégalais Sadio Mané, 2e, et le Gabonais du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang, classé en 3e position. "Remporter cette récompense est un rêve qui se réalise, 2017 a été une année incroyable pour moi et on a passé de grands moments avec la sélection", a déclaré le lauréat avant d'ajouter : "C'est un grand trophée pour moi, un moment spécial dans ma carrière. Je voudrais le dédier à tous les enfants en Afrique et en Egypte. Je voudrais leur dire de ne jamais cesser de rêver, ne jamais cesser d'y croire."





Né à Basyoun, dans le gouvernorat de Gharbeya en Égypte, au sein d'une famille de trois enfants, Salah se découvre très vite une passion pour le football, y jouant très régulièrement dans la rue. Après une formation dans un club au Caire, le jeune Mohamed débute en professionnel sous la tunique de l'Arab Contractors SC à l'âge de 17 ans, devenant le plus jeune joueur du championnat égyptien. Après près de 46 matchs et 12 buts avec le club cairote et des prestations remarquées, il signe le 10 avril 2012 au FC Bâle, qui lui fait signer un contrat de quatre ans pour un transfert estimé à 2,5 millions d'euros.