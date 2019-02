Fin négociateur, amoureux des langues... Qui est Oleg Petrov, le futur vice-président de l’AS Monaco ?

La tâche ne s'annonce pas des plus aisées. Vendredi prochain, Oleg Petrov devrait succéder à Vadim Vasilyev au poste de vice-président de l’AS Monaco. Et passer derrière un pedigree comptant notamment un titre de champion de France et une demi-finale de Ligue des champions, lors de la même année, en 2017. Mais d'où vient ce Russe, âgé de 55 ans et inconnu du monde du football ?





Né en 1963 à Oufa, Petrov se destine d'abord à une carrière dans le domaine linguistique. L'homme obtient un diplôme de l'institut militaire de Krasnodar, établissement placé à l'époque sous l'égide du ministère de la Défense soviétique, avec notamment, selon le journal russe Sport Express, une spécialité de traducteur en anglais et en portugais. En outre, passionné par la pratique des langues étrangères, il apprend en autodidacte le grec et l'espagnol.