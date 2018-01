Qui est Tony Chapron, l'arbitre français au cœur des critiques ?

13 ans plus tard, le natif de Flers cumule 216 rencontres en Ligue 1 pour 757 cartons jaunes et 65 rouges, dont 38 directs, et une flopée de polémiques. Avant celle de dimanche, l’arbitre de 45 ans a été sous le feu des critiques à de nombreuses reprises. Deux ans après ses débuts, en 2007, Chapron s’en prend ainsi à Cédric Lécluse, alors capitaine de l’AS Nancy-Lorraine : "Tu vas la fermer ta gueule, toi !" aurait-il lancé au joueur, qui cherchera à ce que l’arbitre soit sanctionné. Sans succès.





En mai 2009, lors d’un Valenciennes-Bordeaux (1-2), la rencontre se poursuit dans les vestiaires, le club nordiste ne digérant pas les expulsions de Siaka Tiéné, Luigi Pieroni et de son entraîneur Antoine Kombouaré. Le président du VAFC, Francis Decourrière, s’emporte alors contre l’arbitre : "Vous êtes une raclure de bidet, une honte de l'humanité, c'est scandaleux". Selon L’Équipe, l'arbitre aurait indiqué à des joueurs valenciennois qu'il ferait tout pour qu’ils descendent en L2. "Les cartons ce soir, c'est pour Valenciennes", aurait-il dit. Le défenseur Rafael Schmitz rapporte quant à lui des propos de Chapron : "Il m’a dit : 'En seconde période, on va vous enc****.'"





Moins grave mais tout aussi déconcertant, le 20 mars 2015, après une victoire du PSG face à Lorient (3-1), Zlatan Ibrahimovic, auteur d’un triplé, s’approche de l’arbitre pour récupérer le ballon du match, comme la tradition le veut après un coup du chapeau. "Je vous vois plus tard", lâche alors Chapron au géant suédois, refusant de lui céder le cuir. Après un deuxième échec dans les couloirs, "Ibra" obtiendra finalement le droit de récupérer le ballon grâce à l’aide d’un de ses coéquipiers.