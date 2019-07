Qui peut suspendre un match de foot lors de propos racistes ou homophobes ?

À LA LOUPE - "On se bat partout dans la société contre l’homophobie et le racisme et on l’accepterait dans nos stades ?" C'est la question posée par Emmanuel Macron, en marge de la finale de la Coupe du monde féminine de football, dimanche. Lorsque de tels propos sont entendus, il arrive que le match soit suspendu. Mais qui prend cette décision ?