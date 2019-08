Comment Bob Ratcliffe compte faire de l'OGC Nice la nouvelle place forte du foot français

"Mais on aura aussi besoin d'expérience", a-t-il ajouté. Pour créer cette alchimie, les investisseurs britanniques comptent s'appuyer sur Dante, "un exemple", selon les mots du frère de l'homme le plus riche de Grande-Bretagne (19 milliards d'euros). Car Ineos a appris de ses erreurs passées. Lors du rachat de Lausanne-Sport en novembre 2017, l'ambition était de faire du club helvète un régulier sur la scène européenne. Mais, au lieu de bonifier l'équipe, les millions d'euros ont été dépensés à tort et à travers. Le club suisse, 5e du championnat au moment de leur arrivée, a dégringolé. Bien que des changements aient été apportés, il se retrouve aujourd'hui en deuxième division, très loin des ambitions européennes. Dans son communiqué, Jim Ratcliffe a d'ailleurs reconnu "quelques erreurs à Lausanne". Parmi elles, le fait de ne pas s'être entouré des bonnes personnes.





Sur la Promenade des Anglais, s'il n'est pas encore confirmé, le retour du duo formé par Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier, dans une formule proche de celle qui a permis aux Aiglons de se structurer, s'inscrit dans cette logique. "Ce qu'ils ont fait à Nice entre 2011 et 2019 est impressionnant", a reconnu Robert Ratcliffe. Même chose pour Patrick Vieira, à qui Ineos renouvelle sa confiance au poste d'entraînement : "Il fait partie de notre projet, c'est un élément clé. C'est le profil idéal pour faire grandir une équipe et accompagner les jeunes joueurs." Et si le Gym avait finalement déjà tout d'un candidat au podium ?