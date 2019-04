De "Hated One" à symbole de lutte contre le racisme, Raheem Sterling appelle à des décisions fortes dans un manifeste

Les maires de Manchester et Londres, Andy Burnham et Sadiq Kahn, la ministre des Sports, Mims Davies, et les associations FARE et Kick It Out ont aussi signé le texte. Ces dernières heures, l'UEFA et la fédération anglaise de football (FA) auraient, toujours selon le Times, signifié leur envie de rencontrer Sterling et d'autres acteurs du manifeste pour discuter des propositions à mettre en place.