Racisme dans le football : qui est Prince Gouano, le capitaine d'Amiens victime de cris de singe à Dijon ?

Après la rencontre, Prince Gouano a déclaré au micro de beIN Sports : "On est au XXIe siècle, c'est inadmissible. C'est pourquoi j'ai voulu marquer le coup en demandant d'arrêter le match. On est tous égaux, on est tous des êtres humains. J'ai entendu des bruitages de singe (...). Je me suis retourné et effectivement il y avait un monsieur qui regardait dans ma direction et qui continuait". Très digne devant les caméras, le joueur, pourtant passé par de nombreux pays dans sa carrière, n’avait jamais eu à faire face à ce genre d’incident.