Survivant du crash de l'avion de Chapecoense, le journaliste Rafael Henzel décède d'un infarctus en jouant au foot

Il avait survécu au terrible crash qui avait décimé le club de football brésilien de Chapecoense et coûté la vie à 71 personnes le 28 novembre 2016. Le journaliste Rafael Henzel, qui faisait donc partie des six survivants de la tragédie et qui officiait pour la radio Radio Oeste Capital, est décédé mardi soir d'un infarctus à l'âge de 45 ans, alors qu'il jouait au football. "Il jouait au foot avec des amis et a été victime d'un infarctus. Il a été amené à l'hôpital régional de Chapeco, où son décès a été confirmé" a indiqué à l'antenne un de ses collègues de la radio.





Dans un communiqué, le club de Chapecoense a exprimé sa "profonde tristesse" et a salué la mémoire du journaliste disparu : "Au cours de sa brillante carrière, Rafael a raconté de manière exceptionnelle l’histoire de Chapecoense. C'est devenu un symbole de la reconstruction du club et, dans les pages vertes et blanches de cette institution, il restera toujours un souvenir de son exemple de dépassement et de tout ce qu'il a fait, avec amour, pour l'équipe, pour la ville de Chapecó et pour tous les amoureux du football."