Rafael Nadal sur le départ de Zinedine Zidane : "C'est un jour noir pour le Real Madrid"

"Il mérite de choisir ce qui est le mieux pour lui et de mon côté, tout ce que je peux faire, c’est le remercier de tout ce qu’il a fait pour Madrid. J’espère qu’il reviendra. Et en tant que sportif et que personne, je ne peux que le remercier pour le merveilleux exemple qu’il donne aux autres", a conclu Rafael Nadal.