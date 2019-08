Manchester United condamne des injures racistes reçues par Paul Pogba, une rencontre avec Twitter prévue

Ancien joueur des Red Devils et aujourd'hui sélectionneur de l'équipe féminine d'Angleterre, Phil Neville a appelé mardi à un boycott des réseaux sociaux : "Je me demande simplement si, en tant que footballeurs, nous ne devrions pas quitter les réseaux sociaux. Twitter ne fait rien, Instagram ne fait rien, ils t'envoient un mail en disant qu'ils vont mener une enquête, mais rien ne se passe. J'ai perdu totalement confiance en ceux qui dirigent ces réseaux sociaux, alors envoyons un message fort: sortez des réseaux sociaux pendant six mois. Voyons l'effet sur ces entreprises."





Impliquée dans la lutte contre le racisme dans le football anglais, l'association Kick It Out a déploré la multiplication d'insultes à caractère raciste qui surgissent sur les réseaux : "Le nombre de posts du même acabit depuis le début de la saison montre à quel point les propos discriminatoires en ligne sont hors de contrôle. Sans action immédiate et la plus forte possible, ces actes lâches continueront à se multiplier."





Selon Sky Sports, un rendez-vous aurait été convenu prochainement entre les dirigeants de Manchester United et ceux de Twitter.