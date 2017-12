Poteau, sortie prématurée et bronca du public... un Clasico à vite oublier pour Benzema

Tout comme ses coéquipiers, Marcelo en tête, et son entraîneur Zinedine Zidane, qui match après match a pris l'habitude en conférence de presse de voler au secours de son attaquant. Cela a été une nouvelle fois le cas samedi après-midi, au sortir du revers infligé à l'équipe de "ZZ". "Je vais toujours défendre mes joueurs, c'est un moment qui est compliqué pour Karim. C'est souvent lui qui sort, qui est sifflé...", a-t-il expliqué. "Mais ça c'est le lot de tous les joueurs, quand il y a des moments un peu difficiles. Il va falloir être fort, lui va l'être, moi je vais l'être avec lui et puis tous les autres, tous les joueurs. Je n'ai pas pour habitude de baisser les bras, je pense que lui aussi. Et tous les autres aussi. C'est un moment compliqué, critique pour nous aujourd'hui, ça c'est sûr, parce qu'on est très déçu, très affecté. Mais on va revenir plus fort."





La trêve hivernale tombe donc à pic pour Karim Benzema et le reste de l'équipe madrilène. S'il revient ressourcé physiquement et mentalement, on peut imaginer que les supporters de la Casa Blanca devraient très vite lui pardonner ce petit coup de moins bien.